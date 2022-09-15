В России появится первый «цифровой поселок»

В Московской области появится первый в России поселок с единой цифровой средой

В Московской области появится первый в России «цифровой поселок». Населенный пункт с единой цифровой средой и умными домами будет построен рядом с Солнечногорском возле Истринского водохранилища, сообщает ТАСС.

Разработкой цифровой среды занимается компания «Юникорн». Проект предполагает строительство 280 умных домов в Миронцево. Поселок станет инновационным пространством для IT-сообщества и сотрудников крупных технологических компаний. На его территории будут находиться коворкинг, амфитеатр, велодорожки, детский клуб, игровая зона, яблоневый сад, ферма, эко-тропа и причал для лодок и катеров..

К настоящему моменту разработано семь типов зданий в одном стиле, каждый из которых имеет отдельный проект системы «умный дом». В каждом объекте будет установлено оборудование для управление освещением, розетками, отоплением, теплым полом, водой, климатом и бытовой техникой. Через специальное приложение жильцы смогут подать заявку на ремонт, проверить показания счетчиков, оплатить квитанции, почитать местные новости и пообщаться с соседями.

В июне россияне назвали самые полезные умные приборы для дома.