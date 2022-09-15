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Упаковавшую в чемодан тела своих детей женщину задержали в Южной Корее

Al Jazeera: упаковавшую в чемодан тела своих сыновей женщину задержала полиция Южной Кореи

Фото: Shutterstock

Полиция города Ульсан в Южной Корее задержала женщину, которая, предположительно, убила двух своих детей, упаковала их тела в чемоданы и сдала в камеру хранения в аэропорту новозеландского Окленда. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным издания, поиском 42-летней преступницы с новозеландским паспортом занимались сотрудники Интерпола. В итоге женщину обнаружили в Южной Корее, где она скрывалась у родственников. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Теперь суд азиатской страны рассмотрит вопрос о ее экстрадиции в Новую Зеландию.

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Более того, выяснилось, что преступление было совершено еще в 2018 году. Все это время останки детей были в чемоданах, находящихся в багажном хранилище Окленда. Они были найдены только в августе 2022 года. Следствие установило, что в момент убийства сыновьям женщины исполнилось семь и десять лет. Их отец ранее скончался в Новой Зеландии.

Ранее в сентябре сообщалось, что сотрудница аэропорта в Новом Орлеане (США) погибла после того, как ее волосы запутались в конвейере для выдачи багажа. 26-летняя девушка разгружала только что прилетевший самолет авиакомпании Frontier Airlines, когда ее длинные волосы засосал транспортер.

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Фариза Бацазова
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