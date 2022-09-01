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Сотрудница аэропорта застряла в конвейере для выдачи багажа и погибла

Сотрудница аэропорта в США погибла из-за того, что ее волосы засосало в багажный конвейер

Фото: Steve Nesius / Reuters

В Новом Орлеане (США) сотрудница аэропорта погибла после того, как ее волосы запутались в конвейере для выдачи багажа. Об этом сообщает Daily Mail.

Происшествие случилось во вторник, 30 августа. Как отмечает издание, 26-летняя Жермани Томпсон (Jermani Thompson) разгружала только что прилетевший самолет авиакомпании Frontier Airlines, когда ее длинные волосы засосал транспортер.

В результате девушка лишилась скальпа. Ее экстренно госпитализировали, однако в больнице она скончалась. Представители авиагавани и перевозчика выразили соболезнования из-за смерти американки.

Ранее в августе в аэропорту Манчестера пассажиры устроили потасовку из-за задержки в выдачи багажа и потерянных чемоданов. Несколько человек забрались на ленту выдачи багажа и проникли через специальное отверстие в закрытую для пассажиров зону авиагавани в попытке найти свои вещи.

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Мария Гейн
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