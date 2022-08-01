Массовая потасовка в аэропорту Европы из-за чемоданов попала на видео

Пассажиры пробрались в закрытую часть аэропорта по багажной ленте из-за потерянных вещей

В аэропорту Манчестера в Великобритании пассажиры устроили потасовку из-за задержки в выдачи багажа и потерянных чемоданов. Инцидент попал на видео, его публикует Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как несколько человек забрались на ленту выдачи багажа и проникли через специальное отверстие в закрытую для пассажиров зону авиагавани. «Мы ждем уже больше часа! Где наши вещи?» — кричит автор ролика.

Издание отмечает, что это произошло на фоне массового увольнения в Европе сотрудников авиакомпаний и аэропортов из-за пандемии коронавируса. В связи с этим смены многих работников увеличились во времени и начинаются теперь в три часа ночи — сотрудники все чаще стали жаловаться на усталость и стресс.

Ранее в июле пассажирка авиакомпании Air Canada была вынуждена три часа рыться в горе забытых чемоданов. По ее словам, сотрудники авиаперевозчика выплатили ей компенсацию в размере 60 долларов и заявили, что поиск утерянного багажа может занять несколько месяцев.