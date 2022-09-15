В Башкирии состоится Международный Аксаковский праздник

В Уфе с 30 сентября по 1 октября будет проводиться Международный Аксаковский праздник

В Башкирии с 30 сентября по 1 октября в 32-й раз состоится Международный Аксаковский праздник. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства культуры республики Зиля Баймурзина, передает «Башинформ».

В 2022 году мероприятие будет посвящено 231-летию русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова и 30-летию со дня основания Аксаковского фонда в Башкирии. Праздник будет проводиться в Уфе, Уфимском, Кармаскалинском и Белебеевском районах.

Так, в Уфе в саду имени Аксакова будет организована книжная выставка и показ спектакля Театра юного зрителя «Аленький цветочек». Кроме того, в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет торжественный Аксаковский вечер.

В других районах республики также планируется проведение культурно-массовых мероприятий, среди которых — театрализованные представления, концерты, выставки, конкурсные эстафеты, возложение цветов к памятнику Аксакова, экскурсионное посещение музея семьи Аксаковых и другие мероприятия.

По словам Баймурзиной, целью праздника является формирование и развитие гражданственности и патриотизма, а также воспитание у подрастающего поколения высоких духовных и нравственных качеств.

Ранее сообщалось, что национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди в Башкортостане совместно с Ассоциацией библиотек Башкортостана проводит в Уфе 15 сентября всероссийский фестиваль-марафон чтения и знаний «Читай 365». Для гостей подготовлена насыщенная программа, включающая викторины и конкурсы, встречи с известными личностями, автограф-сессии, ярмарку ремесленников и дизайнеров.