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Энн Хэтэуэй повторила наряд 16-летней давности из фильма «Дьявол носит Prada»

Актриса Энн Хэтэуэй повторила культовый образ героини Энди из «Дьявол носит Prada»

Фото: Barbara Hine / Globallookpress.com

Американская актриса Энн Хэтэуэй повторила наряд 16-летней давности из фильма «Дьявол носит Prada», в котором она сыграла одну из главных ролей наряду с Мерил Стрип. Соответсвующие фотографии публикует Today.

Знаменитость посетила показ бренда Michael Kors, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в пальто коричневого цвета с тиснением под крокодиловую кожу, черной оверсайз-водолазке и юбке в тон верхней одежды. Помимо этого, телезвезда собрала волосы в нарочито небрежный хвост и отстригла прямую челку.

Пользователи сети обратили внимание на сходство внешнего вида Хэтэуэй с образом и прической ее героини Энди из фильма «Дьявол носит Prada», вышедшего на экраны в 2006 году. Актриса также сидела на дефиле вместе с главредом американского Vogue Анной Винтур, которая была прототипом главы глянцевого журнала «Подиум» Миранды Пристли из культовой картины.

В феврале сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма повторил обложку отца. Автор фотографий снял Круза Бекхэма сидящим на стуле топлес в трусах-боксерах Sunspel белого цвета. Парень скопировал культовую фотосессию отца 2000-го года. Тогда бывший полузащитник сборной Англии сфотографировался в аналогичном наряде и позе для обложки журнала Homme Magazine.

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Майя Пономаренко
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