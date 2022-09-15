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В Молдавии заработал сайт для поиска дров

Правительство Молдавии запустило сайт, на котором граждане могут приобрести дрова

Фото: Andreas Pajuvirta / Unsplash

Правительство Молдавии запустило сайт по покупке дров в республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Портал представлен на русском и румынском языках. На сайте можно узнать, где приобрести дрова, в каком объеме, кто имеет право на покупку, а также их стоимость.

«Цена на дрова для частных потребителей аналогична цене 2021 года. В 2022 году цена продажи древесины твердых пород варьируется от 550 до 875 леев (от 1696 до 2698 рублей по нынешнему курсу) за складочный кубометр. Цена на древесину мягких пород варьируется от 350 до 475 леев (от 1079 до 1464 рублей по нынешнему курсу) за складочный кубометр», — отмечается на портале.

Уточняется, что услуги по погрузке и перевозке дров должен оплачивать покупатель.

Ранее министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала в отставку. Возможной причиной ее решения покинуть пост считают скандал вокруг сайта о покупке дров. Кантараджиу подала в отставку после того, как не выполнила запуск портала, на котором граждане могли бы найти информацию о дровах на зиму.

В настоящее время республика испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоносители. Власти призывают граждан сократить потребление газа в зимнее время на 15 процентов. Кроме того, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.

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Кристина Есикова
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