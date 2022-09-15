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Зеленский попал в ДТП в Киеве

Пресс-секретарь президента Украины Никифоров заявил о ДТП с кортежем Зеленского в Киеве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве. Его слова приводит РИА Новости.

Никифоров рассказал, что кортеж Зеленского столкнулся с легковым автомобилем.

«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой". Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

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Марина Совина
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