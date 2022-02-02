Зеленский поддержал исключение из партии скрывшего ДТП депутата

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал исключение из партии и фракции «Слуга народа» депутата Александра Трухина, пытавшегося скрыть факт ДТП и договориться с полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Зеленского, он полностью поддерживает реакцию партии и фракции, а также считает, что все должны быть равны перед законом, несмотря на статус или профессию.

«Все, поверьте мне, точно будут отвечать за это, несмотря на то, что это — проступок или серьезное правонарушение. Во-первых, ты депутат, ты должен быть примером, а поэтому должен нести особенную ответственность», — подчеркнул президент.

Партия «Слуга народа» 2 февраля сообщила об исключении из своего состава депутата Александра Трухина, который пытался скрыть факт ДТП и дать взятку полицейскому. Также о намерении исключить Трухина из фракции заявил ее глава Давид Арахамия.