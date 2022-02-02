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«Cлуга народа» исключила из партии пытавшегося скрыть ДТП депутата

«Слуга народа» исключила из партии депутата Трухина, пытавшегося скрыть ДТП

Кадр: Українська правда / YouTube

Партия «Слуга народа» исключила из своего состава депутата Александра Трухина, пытавшегося скрыть факт ДТП и дать взятку полицейским. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Соответствующее решение было утверждено 2 февраля главой «Слуги народа» Еленой Шуляк. Отмечается, что Трухин лишился поста главы полтавской областной организации партии.

Кроме того, партия призвала Верховную Раду на внеочередное заседание, чтобы разобрать инцидент с Трухиным. На заседании, считает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, необходимо заслушать заявления министра внутренних дел Украины, генерального прокурора и главы Госбюро расследований о накопившихся делах, возбужденных в отношении народных депутатов.

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Также стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила Национальному антикоррупционному бюро Украины зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина.

1 февраля издание «Украинская правда» опубликовало видео с депутатом «Слуги народа» Александром Трухиным, который после ДТП на трассе летом 2021 года пытался договориться с полицейскими. В ролике нардеп заявляет, что может «решить вопрос» через министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Также депутат предлагал правоохранителям деньги и пытался показать удостоверение народного депутата.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подготовил законопроект о сокращении числа депутатов в Верховной Раде с 450 до 300.

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Алиса Реброва
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