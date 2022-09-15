Во Владивостоке пройдет фестиваль Fishing Fest

Во Владивостоке в рамках фестиваля Fishing Fest пройдут соревнования по рыбной ловле

Во Владивостоке на пляже в бухте Ахлестышева (остров Русский) 18 сентября пройдет фестиваль рыбной ловли Fishing Fest. Об этом сообщает «КП Дальний Восток».

По информации организатора мероприятия, компании Globaldrive, в рамках праздника пройдет традиционный турнир по рыбной ловле. К соревнованию допускаются команды из двух человек.

По итогам мероприятия все участники получат призы и памятные подарки. Главный приз фестиваля — надувная лодка ПВХ Sharmax M300 sport. Также гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по катанию на сап-досках и тест-драйвах моторных лодкок.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке завершились Дни современного якутского кино — мероприятие было включено в культурную программу Республики Саха (Якутия) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Зрителям были представлены картины, которые выходили в последнюю пару лет в прокат, — «Холодное золото», «Джулур: мас-рестлинг», «Дикий челлендж», «Вертолет» и «Бугун - Былыр».