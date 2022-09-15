Лукашенко решил уравнять прибывших в Белоруссию украинцев с белорусами

Лукашенко принял указ, по которому прибывших в Белоруссию украинцев уравняют с белорусами

Власти Белоруссии решили уравнять в правах прибывших в страну украинцев с местными гражданами. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Указ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси с Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Согласно указу, гражданам Украины предоставят равные с белорусами права на дошкольное, общее и специальное образование, а также возможность получения профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на платной или бюджетной основе. Также им будет предоставлено медицинское обслуживание и возможность получения пособий на детей и пенсионных выплат.

Отмечается, что украинцы будут освобождены от необходимости платить госпошлину за временную регистрацию на территории в Белоруссии, разрешение на проживание в стране, рассмотрение заявления о ВНЖ и выдачу биометрического ВНЖ.

Ранее Лукашенко пообещал, что не даст замерзнуть Европе. Об этом он заявил во время рубки дров. «Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал белорусский лидер, приступая к рубке полена.