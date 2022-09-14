Лукашенко пообещал не дать замерзнуть Европе
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что не даст замерзнуть Европе. Об этом он заявил во время рубки дров, сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого»
«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал белорусский лидер, приступая к рубке полена.
Глава государства также отметил, что Европе сейчас должно быть не до выбора древесины для растопки печей. «Главное – чтобы было тепло», — подчеркнул он.