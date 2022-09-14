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Лукашенко пообещал не дать замерзнуть Европе

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что не даст замерзнуть Европе. Об этом он заявил во время рубки дров, сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого»

«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал белорусский лидер, приступая к рубке полена.

Глава государства также отметил, что Европе сейчас должно быть не до выбора древесины для растопки печей. «Главное – чтобы было тепло», — подчеркнул он.

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Георгий Нестеров
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