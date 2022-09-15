В Эстонии заявили о подготовке к размещению дивизии НАТО

Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что страна готовится к размещению дивизии НАТО

Президент Эстонии Алар Карис в четверг, 15 сентября, заявил о подготовке страны к размещению дивизии Североатлантического альянса. Как уточняет со ссылкой на канцелярию главы государства РИА Новости, средства на подготовку военной инфраструктуры уже выделены.

В пресс-службе отметили, что глава государства 15 сентября встретился с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром и обсудил с ним подготовку Таллина к размещению дивизии НАТО, украинский кризис и расширение альянса.

Комментируя ближайшие планы, Карис заметил, что правительство страны уже выделило дополнительные средства «для быстрого развития новых военных возможностей». «Наша цель — создать основу для размещения дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать слаженно вместе с эстонскими Силами обороны», — добавил он.

Карис добавил, что для Таллина важно, чтобы подразделения альянса могли встать на его защиту сразу после возникновения вероятного конфликта. Президент Эстонии подчеркнул, что на случай подобного развития событий для конкретных подразделений должен быть выработан четкий сценарий действий.

Рассуждая о ситуации на Украине, политик отметил, что Североатлантический альянс имеет решающее значение для европейской безопасности. По его словам, «сдержать Москву» способно лишь военное превосходство Запада. «То, что российские войска не добились своих целей на Украине, не означает, что российская военная угроза исчезла, и поэтому мы не должны терять бдительность», — заключил он.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) уведомила, что девять стран Евросоюза — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз.