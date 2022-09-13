Девять стран Евросоюза перестали оформлять визы россиянам

АТОР: девять стран Евросоюза перестали принимать документы на оформление виз от россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что девять стран Евросоюза — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия еще продолжают прием документов на оформление шенгенских виз, а Кипр оформляет национальную визу.

Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией

Совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября в качестве ответной меры на российскую спецоперацию на Украине. Теперь визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро, срок рассмотрения заявлений на визы увеличится.

В тот же день вступило в силу другое распоряжение — въезд в граничащие с Россией страны Евросоюза разрешают только российским журналистам и по семейным обстоятельствам. Как пояснила Еврокомиссар Ильва Юханссон, быть туристом в ЕС уже не фундаментальное право, а привилегия. «И эту привилегию мы больше не хотим давать россиянам», — заявила она.