Россия отказалась отвечать зеркально на приостановку упрощенного визового режима

Чижов заявил, что Россия не будет отвечать зеркально на приостановку визового режима с ЕС

Россия отказывается отвечать зеркально на приостановку упрощенного визового режима с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, передает ТАСС.

«Мы не будем отвечать зеркально на это. Мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать и увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России. То есть мы не будем давать зеркального ответа», — подчеркнул дипломат.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко прокомментировал визовые ограничение, введенные Евросоюзом. По словам дипломата, Москва не будет спешить с ответом на решение Брюсселя ограничить выдачу виз российским гражданам. Он назвал действия европейских стран глупостью. «Мы никогда не были сторонниками ограничений на контакты», — заключил замглавы МИД.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.