В МИД России прокомментировали введенные ЕС визовые ограничения

Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия не была сторонником ограничения контактов с ЕС

Россия никогда не была сторонником ограничения контактов с Европейским союзом. Так замглавы МИД Александр Грушко прокомментировал визовые ограничение, введенные Евросоюзом, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Москва не будет спешить с ответом на решение Брюсселя ограничить выдачу виз российским гражданам. «Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость, как дипломату мне даже трудно подобрать другое слово, фактически пытается каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на правильных и неправильных», — отметил он.

Грушко назвал действия европейских стран глупостью. «Мы никогда не были сторонниками ограничений на контакты», — заключил замглавы МИД.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы. Ограничение будет действовать в отношении россиян, пересекающих границу с территории России и Белоруссии.