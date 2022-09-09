В Госдуме предложили ответ на решение ЕС по визам для россиян

Депутат Новиков: на решение ЕС по визам РФ может ответить системой мер против Прибалтики

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что не видит необходимости зеркального ответа на решение Евросоюза (ЕС) приостановить упрощенный визовый режим с Россией. Об этом он сообщил Газете.Ru.

По словам депутата, нужно обратить внимание на страны Прибалтики, которые с 19 сентября закрывают въезд для россиян с шенгенскими визами. Против правительств отдельно взятых государств следует вырабатывать «систему мер», уточнил он.

«Тех, кто провоцирует максимально антироссийскую линию, что выливается не только в вопросах визового обеспечения, но и в вопросах, связанных со сносом памятников советским воинам, с подстегиванием русофобии и антисоветизма», — подчеркнул Новиков. Он отметил, что решение Евросоюза о полной приостановке упрощенного визового режима было прогнозируемо. При этом полный запрет на въезд граждан России не будет выгодным для Европы, выразил уверенность парламентарий.

9 сентября еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что Европейский союз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян. По ее утверждению, жесткие ограничения на выдачу туристических виз вводятся с 12 сентября. Кроме того, в этот же день вступит в силу другое распоряжение — въезд в граничащие с Россией страны ЕС разрешат только российским журналистам и по семейным обстоятельствам.