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В граничащем с Украиной регионе обстреляли позиции российских военных

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле позиций российских военных у границы

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 14 сентября, в течение дня вели обстрел позиций российских военных в Курской области, которые находились у границы. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, Украина обстреливала позиции военных, которые располагались близ деревни Елизаветовка Глушковского района. Огневые точки ВСУ были подавлены ответным огнем.

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Старовойт поблагодарил российских военных. Он сообщил, что минувшая ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно.

В Курской области до 15 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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