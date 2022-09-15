Собака двое суток охраняла потерявшую сознание хозяйку

New York Post: пропавшую 84-летнюю женщину двое суток охраняла ее собака

84-летняя Перл Рэдклифф из американского штата Техас пропала на двое суток и была найдена без сознания со своей собакой. Об этом сообщает New York Post.

После пропажи племянник женщины, Доун Гриффит, искал ее неподалеку от дома. Спустя два дня Рэдклифф нашла поисковая группа добровольцев. Они сообщили, что женщина не пострадала и была доставлена в больницу.

Отмечается, что американка потеряла сознание и была обнаружена на тротуаре вместе со своей собакой по кличке Максимус, которую она завела за девять дней до инцидента. Предполагается, что питомец находился рядом с хозяйкой все время и охранял ее, пока она лежала на асфальте.

Пострадавшая находилась в больнице под наблюдением в течение нескольких дней. Гриффит рассказал, что его тетя чувствует себя лучше, но не помнит почти ничего из того, что с ней произошло. В последнее время она страдает от деменции.

Ранее сообщалось, что в США собака спасла хозяйку от медведицы с медвежатами. Когда хищник набросился на женщину, джек-рассел-терьер принялся лаять и отвлек его внимание.

