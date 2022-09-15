Двух молодых людей задержали после обнаружения тела 16-летней россиянки

В Красноярске двоих парней задержали после обнаружения тела 16-летней девушки возле дома

В Красноярске следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения на улице тела 16-летней россиянки. Об этом в четверг, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По предварительным данным, незадолго до гибели девушка проводила время вместе с компанией приятелей — двумя 20-летними парнями и 17-летней знакомой.

Примерно в семь часов утра (около 3:00 по мск) ее тело возле дома заметила случайная прохожая. После этого молодых людей задержали, сейчас с ними проводятся следственные действия. Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, во время посиделок между двумя парнями возникла ссора. В этот момент потерпевшая, сидя на подоконнике, попыталась их успокоить, а вторая девушка вышла из комнаты. Свидетелем конфликта между молодыми людьми стал прохожий: он заметил силуэты молодых людей и девушки, которые толкались возле окна, из которого вскоре после этого выпала потерпевшая.

3 августа сообщалось, что под Красноярском тело пропавшей 16-летней россиянки обнаружили возле озера в парке