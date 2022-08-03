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Тело пропавшей 16-летней россиянки обнаружили возле озера в парке

Под Красноярском возбудили дело после обнаружения тела пропавшей 16-летней девушки в парке

Фото: Следственный комитет РФ

В Железногорске следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения тела 16-летней россиянки в городском парке. Об этом в среду, 3 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По данным следствия, вечером 30 июля девушка отправилась отмечать день города вместе с подругами, после чего ночью покинула их и ушла в неизвестном направлении. Когда на следующий день она не вернулась домой, ее бабушка обратилась в полицию.

Вечером 2 августа тело пропавшей со следами насильственной смерти было найдено на берегу озера в парке культуры и отдыха. Сейчас следователи ищут предполагаемого убийцу и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Санкт-Петербургом рецидивист расчленил тело убитого россиянина электропилой и спрятал в лесу.

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Елизавета Новикова
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