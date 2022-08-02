Рецидивист расчленил тело убитого россиянина электропилой и спрятал в лесу

Под Петербургом рецидивист зарезал ножом мужчину и расчленил его тело электропилой

В Ленинградской области задержали 42-летнего рецидивиста за убийство 42-летнего мужчины. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 20 июля 21-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже отца. По ее словам, 12 июля тот уехал на такси в Колпино и не вышел на связь. Правоохранители совместно с волонтерами начали поиски, а родные пропавшего размещали объявления в сети.

Вскоре сотрудники уголовного розыска обнаружили в квартире в Тосненском переулке Колпино местного жителя, к которому в день пропажи приехал петербуржец. Как оказалось, мужчины выпивали и поссорились, после чего хозяин квартиры ударил гостя ножом в грудь, нанеся ему смертельное ранение. Чтобы скрыть следы преступления колпинец расчленил убитого электропилой и ножом, после чего вывез останки в лес у деревни Черное в Волосовском районе и закопал, а орудие убийства выбросил в пруд.

1 августа правоохранители нашли части тела пропавшего в указанном фигурантом месте.

Следователи возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Мужчина уже был ранее судим, недавно он вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.