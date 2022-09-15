Кепка Adidas за 50 тысяч рублей вызвала недоумение у покупателей

Adidas и Gucci выпустили кепку за 50 тысяч рублей и столкнулись с критикой покупателей

Итальянский модный дом Gucci совместно с немецким спортивным брендом Adidas представил кепку с двумя козырьками стоимостью 810 долларов (около 50 тысяч рублей по курсу на 15 сентября) и столкнулся с критикой со стороны покупателей. Об этом сообщает Hypebeast.

Аксессуар вышел в рамках осенней коллекции Exquisite. Так, одна часть бейсболки выполнена из фирменной ткани GG Supreme — бежевой основы с монограммой Gucci цвета черного дерева. Передняя сторона кепки также дополнена белой нашивкой в виде логотипа Adidas, а задняя — выполнена из черного хлопка. Две половины соединены между собой внутренним швом и резинкой.

Новинка вызвала недоумение среди пользователей сети, которые сочли коллаборацию неудачной. «Это для тех, кто хочет сообщить без слов, что он ждет автобус для умственно отсталых. Не могу дождаться, пока приедет мой...», «Это настолько плохо, что даже смешно», «Они просто троллят нас!» — высказались они в комментариях под материалом. Другие также сравнивали головной убор со шляпой Шерлока Холмса и назвали его чудовищным.

В мае зонт из коллаборации Gucci и Adidas за 106 тысяч рублей также разозлил покупателей. Производители отмечали, что изделие пропускает воду и может использоваться либо как декоративный предмет, либо как средство защиты от солнечных лучей. Китайских покупателей возмутило, что за зонт с таким функционалом нужно заплатить столь крупную сумму.