Пропускающий воду зонт Gucci за 106 тысяч рублей разозлил покупателей

Insider: созданный Gucci и Adidas пропускающий воду зонт возмутил покупателей из Китая

Созданный итальянским домом моды Gucci в соавторстве с маркой Adidas пропускающий воду зонт за 106 тысяч рублей разозлил покупателей. Соответствующий материал приводит Insider.

Люксовые бренды в рамках новой совместной коллекции презентовали изделие, которое оформлено узором, разработанным на основе их логотипов. Отмечается, что купол данного аксессуара выполнен из смеси льна и хлопка, а его ручка в форме буквы G вырезана из березы. При этом стоимость зонта составляет 1290 долларов (83 тысячи рублей). «Обратите внимание, что данное изделие не является водонепроницаемым. Оно предназначено для защиты от солнца или для использования в качестве декоративного предмета», — описала компания Gucci свой товар на официальном сайте.

В то же время в китайской соцсети Weibo стал популярен хештег, гласящий, что данный зонт не защищает от дождя и в Китае стоит дороже, чем указано. Выяснилось, что его продают за 11,1 тысячи юаней (106 тысяч рублей). Известно, что многие юзеры остались недовольны подобным сочетанием цены и функциональности. «Пока я беден, они не смогут заставить меня заплатить за это», «Очень громкое, но бесполезное заявление в моде», — возмутились они.

Ранее в мае сообщалось, что немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и датский ювелирный дом Pandora приготовились к возвращению в Россию. Отмечалось, что бренд Adidas почти решил логистические проблемы и зарезервировал в Турции склады, с которых будут осуществляться поставки в местные магазины. Pandora же продала российские активы компании-партнеру из Сербии. При этом планировалось развитие данных брендов на отечественном рынке.