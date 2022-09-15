Военкор озвучил идеи для обучения «крепких полевых командиров»

Военкор Сладков предложил использовать спецоперацию для обучения «полевых командиров»

Специальную военную операцию на Украине нужно использовать для обучения «крепких полевых командиров». Такое мнение в своем Telegram-канале выразил военный журналист ВГТРК Александр Сладков.

Он пояснил, что вкладывает в это понятие боевой опыт, желание воевать, стремление к профессиональному и кадровому росту, а также высокий уровень оценки ВВК (военно-врачебной комиссии).

Военкор предложил два способа обучения: трехмесячные курсы для младших лейтенантов и ускоренное высшее офицерское образование.

«Применить два метода обучения отобранных кандидатов на офицерскую должность и звание: трехмесячные курсы для младших лейтенантов, с последующим назначением на должности командиров взводов; ускоренное высшее офицерское образование (год обучения, год боевых действий, два года окончания обучения и получение диплома)», — отметил журналист.

Сладков также подчеркнул, что запускать обучение нужно срочно.

В июле Александр Сладков иронично прокомментировал сообщения о том, что он насмерть сбил мужчину в Донбассе.