Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Военкор озвучил идеи для обучения «крепких полевых командиров»

Военкор Сладков предложил использовать спецоперацию для обучения «полевых командиров»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Специальную военную операцию на Украине нужно использовать для обучения «крепких полевых командиров». Такое мнение в своем Telegram-канале выразил военный журналист ВГТРК Александр Сладков.

Он пояснил, что вкладывает в это понятие боевой опыт, желание воевать, стремление к профессиональному и кадровому росту, а также высокий уровень оценки ВВК (военно-врачебной комиссии).

Военкор предложил два способа обучения: трехмесячные курсы для младших лейтенантов и ускоренное высшее офицерское образование.

«Применить два метода обучения отобранных кандидатов на офицерскую должность и звание: трехмесячные курсы для младших лейтенантов, с последующим назначением на должности командиров взводов; ускоренное высшее офицерское образование (год обучения, год боевых действий, два года окончания обучения и получение диплома)», — отметил журналист.

Сладков также подчеркнул, что запускать обучение нужно срочно.

В июле Александр Сладков иронично прокомментировал сообщения о том, что он насмерть сбил мужчину в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кобелева
Обсудить
Последние новости
Верховный суд отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию СМИ
Путин назвал страны Запада хозяевами своего слова
Бизнесмен подарил новорожденному сыну яхту за 172 миллиона рублей
В Крыму преподавателя техникума уволили из-за песни про «Байрактар»
Собчак показала леопардовый наряд «не для деревенских»
Создатели «Симпсонов» высказались о сексуальной ориентации Лизы Симпсон
Россиянам рассказали об опасности груш
Кадыров описал план создания 85-тысячной армии российских добровольцев для СВО
Появились данные о состоянии Зеленского после ДТП
В России появится первый «цифровой поселок»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.