Военкор Григорюк заявил, что после взятия под контроль Майорска ВСУ потеряли огневые точки

Взяв под контроль Майорск, союзные силы лишили украинские войска огневых точек, с которых они вели обстрелы Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Важность освобождения населенного пункта в беседе с «360» объяснил военный корреспондент Денис Григорюк.

Он рассказал, что в Майорске находился пост, через который люди ездили на Украину. Там же, отметил журналист, расположена железная дорога, имеющая стратегическое значение. «Кроме того, Майорск важен и тем, что союзники подбираются все ближе к Артемовску. Пока что там только бойцы [частной военной компании] ЧВК "Вагнер", но, может, и с этой стороны им удастся зайти», — считает Григорюк.

По его словам, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились нескольких позиций, с которых обстреливали территории Горловки, на данном направлении все еще могут продолжаться позиционные бои. Военкор привел в пример поселок Пески в ДНР, который контролировался союзниками, однако боестолкновения там продолжались.

«Пока однозначно что-то сказать нельзя», — заметил Григорюк и добавил, что украинские военнослужащие могут наносить удары с других направлений. «Там еще есть Озаряновка, Курдюмовка и еще населенные пункты, откуда они стреляют и откуда их еще выбивать придется», — заключил журналист.

В четверг, 15 сентября, стало известно, что группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке армии России взяли под контроль Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в ДНР.