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В ДНР заявили о взятии под контроль Майорска

Штаб теробороны ДНР заявил об освобождении Майорска при поддержке армии России

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке армии России взяли под контроль населенный пункт Майорск, расположенный северо-западнее Горловки в ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

«По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск», — указано в публикации.

Ранее в Херсонской области заявили, что попытка высадки украинского десанта через территорию Кинбурнской косы была успешно отражена. Власти региона также опровергли десантирование противника в районе населенного пункта Железный Порт.

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Василий Мека
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