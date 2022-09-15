Власти Херсонской области прокомментировали информацию о десанте ВСУ

Замглавы Херсонщины Стремоусов опроверг высадку десанта ВСУ в районе Железного Порта

В администрации Херсонской области опровергли высадку десанта Вооруженных силу Украины (ВСУ) около города Железный Порт на побережье Черного моря. Об этом заявил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

«Я нахожусь сейчас в районе Железного Порта. Пока не подтверждаем», — заявил Стремоусов, отвечая на вопрос агентства.

Он также рассказал РИА Новости, что попытка высадки десанта ВСУ через территорию Кинбурнской косы на Херсон была успешно отражена.

«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы... проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря и пройти (в Херсонскую область — прим. «Ленты.ру»), но атака была купирована, нацисты были уничтожены», — сообщил замглавы региона.

Ранее в администрации Херсонской области заявляли, что регион защищен от любых попыток продвижения со стороны украинских войск. По данным местных властей, ситуация в области остается стабильной, а ее территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.