В Херсоне из-за обстрела ВСУ погибли один взрослый и двое детей

Экстренные службы Херсона: из-за обстрела ВСУ погибли взрослый и двое детей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по одному из микрорайонов Херсона. Об этом сообщил представитель экстренных служб города, передает ТАСС.

По данным источника агентства, удар пришелся на проезжую часть, а в соседних домах выбило окна. Отмечается, что в результате обстрела погибли три человека: один взрослый и двое детей.

Ранее в администрации Херсонской области заявляли, что регион защищен от любых попыток продвижения со стороны украинских войск. По данным местных властей, ситуация в области остается стабильной, а ее территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.