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Чиновницу красноярского ФМБА задержали за взятку в два миллиона рублей

Чиновницу техотдела красноярского ФМБА задержали за взятку в два миллиона рублей

Фото: Telegram-канал «Kras Mash»

Чиновницу технического отдела красноярского федерального медико-биологического агентства (ФМБА) задержали за взятку в 2 миллиона рублей: за эти деньги в период коронавирусной пандемии женщина отдавала предпочтение лишь одному поставщику медикаментов, который регулярно завышал цену на медикаменты и оборудование. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным Telegram-канала, фигурантка преступления — Татьяна Неручок. Вместе с заведующей аптеки медико-биологического агентства Татьяной Ефимовой она сделала предложение медицинской компании «Мединстал»: за 2 миллиона рублей организация станет единственным поставщиком при закупках медикаментов и оборудования. Суммарно с единственным поставщиком были заключены контракты на общую сумму 42 миллиона рублей.

На данный момент возбуждены четыре уголовных дела, задержаны четыре фигуранта: помимо Ефимовой и Неручок, это также заместитель заведующего аптекой и начальник фирмы-поставщика. Следствие считает, что Ефимова также получила взятку в 2 миллиона рублей.

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Леонид Микуляк
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