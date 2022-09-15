Чиновницу красноярского ФМБА задержали за взятку в два миллиона рублей

Чиновницу техотдела красноярского ФМБА задержали за взятку в два миллиона рублей

Чиновницу технического отдела красноярского федерального медико-биологического агентства (ФМБА) задержали за взятку в 2 миллиона рублей: за эти деньги в период коронавирусной пандемии женщина отдавала предпочтение лишь одному поставщику медикаментов, который регулярно завышал цену на медикаменты и оборудование. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным Telegram-канала, фигурантка преступления — Татьяна Неручок. Вместе с заведующей аптеки медико-биологического агентства Татьяной Ефимовой она сделала предложение медицинской компании «Мединстал»: за 2 миллиона рублей организация станет единственным поставщиком при закупках медикаментов и оборудования. Суммарно с единственным поставщиком были заключены контракты на общую сумму 42 миллиона рублей.

На данный момент возбуждены четыре уголовных дела, задержаны четыре фигуранта: помимо Ефимовой и Неручок, это также заместитель заведующего аптекой и начальник фирмы-поставщика. Следствие считает, что Ефимова также получила взятку в 2 миллиона рублей.