Власти Крыма отреагировали на увольнение учителя из-за песни про «Байрактар»

В Крыму назвали предательством включение учителем на лекции песни про «Байрактар»

Поступок учителя в Крыму, который на лекции в техникуме включил националистическую песню про «Байрактар», является предательством. Так отреагировал на действия педагога советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, его цитирует РИА Новости.

«Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо», — сказал Крючков, подтвердив, что преподавателя уволили.

В МВД Крыма после случившегося начали проверку.

Об инциденте на полуострове стало известно 15 сентября. В республиканском Минобразования сообщили, что в отношении директора техникума проводится служебное расследование. Учащиеся образовательного учреждения сообщили, что россиянин на занятиях открыто делился, что ждет прихода Вооруженных сил Украины.