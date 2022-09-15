В Крыму преподавателя техникума уволили из-за песни про «Байрактар»

В Белогорске преподавателя техникума уволили из-за песни про «Байрактар» на лекции

В крымском Белогорске преподавателя техникума Андрея Белозерова уволили из-за националистической песни про «Байрактар», которую он включил на одной из лекций. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на волне».

По данным издания, Министерство образования Крыма организовало проверку в отношении руководителя техникума, который взял Белозерова на работу учителем русского языка и литературы.

Кроме того, сотрудники полиции заинтересовались обстоятельствами дела. Пресс-секретарь Минобразования Крыма Александр Шелухин подтвердил, что преподавателя уже уволили.

«В отношении директора и администрации данного техникума проводится служебное расследование», — заявил он в беседе с изданием «Подъем».

По словам учащихся техникума, преподаватель на занятиях открыто делился, что ждет прихода Вооруженных сил Украины. В белогорском техникуме Белозеров проработал больше полугода. На странице учителя во «ВКонтакте» дети нашли фото с украинским флагом и цитаты украинских писателей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призывал найти и наказать поющих украинские песни на полуострове.