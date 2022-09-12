Глава Крыма предложил меры против скандирующих в регионе проукраинские лозунги

Глава Крыма Аксенов предложил наказывать за проукраинские лозунги и песни на полуострове

Организаторы и участники мероприятий в Крыму, где распеваются националистические песни и скандируются проукраинские лозунги, должны понести наказание. Соответствующие меры предложил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, в настоящее время в Сети появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги и распевают националистические песни. Их нужно привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, а также принимать иные меры в рамках законодательства, добавил Аксенов.

Глава Крыма назвал подобное поведение предательством по отношению к стране и всем, «кто сегодня ценой своей жизни защищает мир».

Ранее Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Украине территориях. «Надеемся, что СВО перейдет в более решительную фазу», — подчеркнул он.