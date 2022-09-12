Глава Крыма заявил о необходимости более решительного характера спецоперации

Глава Крыма Аксенов поддержал удары по объектам инфраструктуры, подконтрольным Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Украине территориях. Об этом он заявил в Telegram.

По его словам, террористический характер действий Киева понятен и известен. «Надеемся, что СВО перейдет в более решительную фазу», — добавил Аксенов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет добиваться, чтобы в ходе специальной военной операции все поставленные цели были выполнены.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нынешние «ультиматумы», которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы выдвигает Россия, — детская разминка перед требованиями будущего. Украинский лидер знает «ультиматумы»: тотальная капитуляция Киева на условиях России, уточнил политик.