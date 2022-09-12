Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Крыма заявил о необходимости более решительного характера спецоперации

Глава Крыма Аксенов поддержал удары по объектам инфраструктуры, подконтрольным Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Украине территориях. Об этом он заявил в Telegram.

По его словам, террористический характер действий Киева понятен и известен. «Надеемся, что СВО перейдет в более решительную фазу», — добавил Аксенов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет добиваться, чтобы в ходе специальной военной операции все поставленные цели были выполнены.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нынешние «ультиматумы», которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы выдвигает Россия, — детская разминка перед требованиями будущего. Украинский лидер знает «ультиматумы»: тотальная капитуляция Киева на условиях России, уточнил политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Медведева о необходимости капитуляции Киева
Россиян предупредили об опасности отдыха в Европе
В Москве стал популярным новый формат работы
Умер первый продюсер МакSим Юрий Алексеев
В России построят новую трассу за десятки миллиардов рублей
Глава граничащего с Украиной региона России сообщил о сработавшей системе ПВО
Нурмагомедов сравнил американские и британские школы с дагестанскими
Европейская страна нарастила закупки газа в России вдвое
Белгородский губернатор сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины
Глава Крыма заявил о необходимости более решительного характера спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.