Глава Крыма заявил о необходимости более решительного характера спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Украине территориях. Об этом он заявил в Telegram.
По его словам, террористический характер действий Киева понятен и известен. «Надеемся, что СВО перейдет в более решительную фазу», — добавил Аксенов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет добиваться, чтобы в ходе специальной военной операции все поставленные цели были выполнены.
В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нынешние «ультиматумы», которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы выдвигает Россия, — детская разминка перед требованиями будущего. Украинский лидер знает «ультиматумы»: тотальная капитуляция Киева на условиях России, уточнил политик.