Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль прокомментировал слова Медведева о необходимости капитуляции Киева

Песков заявил, что Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации на Украине

Фото: Global Look Press

Россия будет добиваться, чтобы в ходе специальной военной операции все поставленные цели были выполнены. Так слова зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о необходимости капитуляции Киева прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Естественно, Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Ранее. заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нынешние «ультиматумы», которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы выдвигает Россия, — детская разминка перед требованиями будущего. Украинский лидер знает «ультиматумы»: тотальная капитуляция Киева на условиях России, добавил политик.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время не готов к переговорам с Россией. Кроме того, он отказался вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Медведева о необходимости капитуляции Киева
Российский космонавт побьет «марсианский» рекорд по нахождению в космосе
«ВКонтакте» запустила приложение для любителей бега
В Кремле оценили вероятность переговоров Путина с Зеленским
Кремль ответил на вопрос об отводе российских войск от Запорожской АЭС
В Энергодаре заявили об электроснабжении города из России
Возле гроба королевы Елизаветы II заметили снайперов
В Харьковской области сообщили об эвакуации нескольких тысяч граждан в Россию
Германия решила продолжать помогать Украине
В Москве раскрыто число поездок на такси за день
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.