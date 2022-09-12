Кремль прокомментировал слова Медведева о необходимости капитуляции Киева

Песков заявил, что Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации на Украине

Россия будет добиваться, чтобы в ходе специальной военной операции все поставленные цели были выполнены. Так слова зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о необходимости капитуляции Киева прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Естественно, Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее. заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нынешние «ультиматумы», которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы выдвигает Россия, — детская разминка перед требованиями будущего. Украинский лидер знает «ультиматумы»: тотальная капитуляция Киева на условиях России, добавил политик.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время не готов к переговорам с Россией. Кроме того, он отказался вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».