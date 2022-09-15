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Суд поместил в СИЗО организатора квеста с четырьмя пострадавшими подростками

В Москве суд поместил в СИЗО организатора квеста, в котором пострадали четыре подростка

Фото: Shutterstock

В Москве суд поместил в СИЗО до 12 ноября 36-летнего организатора квеста, в котором пострадали четыре подростка. Об этом в четверг, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Предпринимателя обвиняют по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По версии следствия, бизнесмен организовал проведение квеста в нежилом помещении, расположенном по улице Новохохловской. При этом он не обеспечил безопасность услуг. 11 сентября во время посещения квеста группой подростков из-за взрыва газового баллона загорелись декорации. В результате четверо подростков в возрасте 14 и 15 лет получили ожоги.

Ранее обвинения предъявили 25-летнему аниматору, который нарушил требования пожарной безопасности, умышленно зажег газовый баллон, оснащенный горелкой, и поджег полиэтиленовую пленку на стенах и потолке, которая попала на открытые участки кожи подростков. Молодой человек признал вину в содеянном. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Елизавета Новикова
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