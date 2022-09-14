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Следствие предъявило обвинение второму актеру квеста с пострадавшими подростками

В Москве еще один актер квеста с пострадавшими подростками стал фигурантом уголовного дела

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве еще одному актеру игрового квеста, где пострадали несовершеннолетние подростки, предъявили обвинение. Об этом в среду, 14 сентября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 25-летний россиянин стал фигурантом дела по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности жизни и здоровья») УК РФ. В ходе допроса молодой человек сознался в инкриминируемом ему преступлении и раскаялся. На время расследования суд оставил его под подпиской о невыезде.

«Следователями осмотрены и изъяты записи видеонаблюдения, допрошены свидетели и участники мероприятия. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказала Юлия Иванова. Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, ход расследования контролируется прокуратурой.

11 сентября в здании на Новохохловской улице, когда группа проходила квест, взорвался небольшой газовый баллон, и начался пожар. В результате пострадали трое подростков и два сотрудника. Пострадавших доставили в больницу с ожогами.

Адвокат одного из пострадавших при взрыве во время квеста рассказал, что его клиента душили в процессе игры.

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Владимир Седов
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