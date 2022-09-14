Адвокат рассказал о душившем подростка актере перед взрывом на квесте в Москве

Юрист Левшун: одного из пострадавших на квесте в Москве детей душили в процессе игры

Одного из двух несовершеннолетних детей, пострадавших при взрыве и пожаре в квест-руме Hunting на юго-востоке Москвы, душили в процессе игры. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат пострадавших Павел Левшун.

По словам Левшуна, по сюжету квеста, детей заперли в клетке. Актер интерактивного шоу находился снаружи. Его задачей было пугать игроков.

«Инцидент произошел спустя 30-40 минут с начала квеста. От горящей горелки загорелся потолок. Актер не открыл клетку и не вывел школьников наружу. Затем взорвался баллон внутри огнемета — атрибута квеста. На детей капал раскаленный пластик, клетка была заперта. Они выбили ее ногой», — поделился юрист.

До пожара сотрудники квеста также нарушали технику безопасности, подчеркнул юрист. «Одного из мальчиков душили в ходе игры», — сообщил адвокат.

После происшествия сотрудники квеста не пытались связаться с пострадавшими и не предлагали помощи, уточнил Левшун. Также они не принесли извинений, добавил юрист.

Происшествие случилось 11 сентября в здании на Новохохловской улице. В то время, когда группа проходила квест, взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар. В результате пострадали трое подростков и два сотрудника. Пострадавших доставили в больницу с ожогами.

После произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).