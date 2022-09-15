Врач рассказала о пользе жидкой диеты

Специалист по питанию Гавашели пояснила, что жидкую диету назначают для очищения организма

Прозрачную жидкую диету назначают для очищения организма и перед проведением обследования ЖКТ, рассказала пластический хирург, специалист по питанию, кандидат медицинских наук Лия Гавашели. О пользе необычной системы питания она рассказала «Ленте.ру».

Некоторые диеты предназначены для того, чтобы просто заполнять желудок, а не питать организм всеми микроэлементами, пояснила Гавашели. Как правило, так называемую прозрачную жидкую диету врачи назначают в медицинских целях. Например, перед колоноскопией или операцией на желудке или кишечнике.

Эта диета предусматривает употребление только прозрачных жидкостей: бульонов, воды, некрепкого чая, разбавленного клюквенного морса, компота из сухофруктов. Жидкую диету могут рекомендовать при отравлениях, ротавирусах. Но находиться на ней можно максимум четыре дня Лия Гавашели Специалист по питанию

Пациентам после операции также рекомендуют жидкое питание, но более обширное, отметила она. Помимо бульонов и некрепкого чая, разрешены супы-пюре, смузи, соки. По рекомендации специалиста могут добавляться жидкие каши, картофельное пюре, кофе и другие продукты. Гавашели обратила внимание, что эта диета также является медицинской, поэтому на ней можно находиться от пяти до 14 дней в зависимости от состояния здоровья.

По словам Гавашели, существуют жидкие диеты и для похудения, где на первый план выходит как раз объем употребляемых жидкостей. Иногда жидкую диету применяют как детокс. В этом случае меню состоит из разнообразных жидких блюд растительного происхождения: смузи, супов-пюре из овощей, свежевыжатых соков, разнообразных отваров трав или ягод, травяных чаев.

В очистительных диетах, ограниченных по времени, нет кисломолочных продуктов, так как они не способствуют очищению организма. Также нельзя употреблять пакетированные соки и напитки и приготовленную вне дома еду, если это не специально заказанная детокс-программа

Обычная жидкая диета для детокса и сброса веса состоит из фруктово-ягодных и овощных смузи и травяных чаев, костных бульонов, на основе которых готовят супы-пюре, добавила собеседница «Ленты.ру». «По питательным качествам костный бульон по праву считается одним из самых полезных, так как в нем содержатся аминокислоты и коллаген, необходимые организму, — отметила Гавашели. — Плюс употребление жидких блюд существенно снижает калорийность рациона».

Но у жидкой диеты и минусы, добавила она. И главный из них — это психологический фактор. Все время употребляя жидкую пищу, человек не чувствует насыщения, которое наступает после приема твердой пищи. Поэтому его может преследовать ощущение, что он недоедает.

Ранее Лия Гавашели назвала постоянный голод признаком опасных болезней. По ее словам, постоянное желание поесть может быть признаком сахарного диабета.