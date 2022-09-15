В ЛНР посмертно наградили организаторов первого референдума

Глава ЛНР Пасечник посмертно наградил звездой Героя организаторов первого референдума

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник посмертно наградил звездой Героя республики бывшего народного губернатора Луганской области Валерия Болотова, бывшего председателя Совета министров ЛНР Геннадия Цыпкалова и командира одного из батальонов Народной милиции ЛНР Дениса Кудрина. Об он написал в своем Telegram-канале.

«В трудное для жителей Луганщины время Геннадий Цыпкалов и Валерий Болотов не побоялись взять на себя ответственность, принимать волевые решения и возглавить руководство Луганщины. Они стали организаторами первого референдума, где мы смогли свободно высказать свою волю, определить свое будущее», — написал Пасечник.

Кудрин, по его словам, был ополченцем первой волны, который «по зову сердца встал на защиту Русского мира от нацизма».

Референдум о самоопределении ЛНР состоялся 11 мая 2014 года. Сообщалось, что 96,2 процента избирателей проголосовали в поддержку Акта о государственной самостоятельности республики. Аналогичный референдум состоялся в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее глава ЛНР призвал Россию не отдавать Киев националистам, британцам и американцам. «Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву? Это наша история, наша земля», — заявил он.