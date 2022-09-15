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В ЛНР посмертно наградили организаторов первого референдума

Глава ЛНР Пасечник посмертно наградил звездой Героя организаторов первого референдума

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник посмертно наградил звездой Героя республики бывшего народного губернатора Луганской области Валерия Болотова, бывшего председателя Совета министров ЛНР Геннадия Цыпкалова и командира одного из батальонов Народной милиции ЛНР Дениса Кудрина. Об он написал в своем Telegram-канале.

«В трудное для жителей Луганщины время Геннадий Цыпкалов и Валерий Болотов не побоялись взять на себя ответственность, принимать волевые решения и возглавить руководство Луганщины. Они стали организаторами первого референдума, где мы смогли свободно высказать свою волю, определить свое будущее», — написал Пасечник.

Кудрин, по его словам, был ополченцем первой волны, который «по зову сердца встал на защиту Русского мира от нацизма».

Референдум о самоопределении ЛНР состоялся 11 мая 2014 года. Сообщалось, что 96,2 процента избирателей проголосовали в поддержку Акта о государственной самостоятельности республики. Аналогичный референдум состоялся в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее глава ЛНР призвал Россию не отдавать Киев националистам, британцам и американцам. «Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву? Это наша история, наша земля», — заявил он.

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Алевтина Запольская
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