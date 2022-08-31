Глава ЛНР призвал Россию не отдавать Киев

Глава ЛНР Пасечник призвал Россию не отдавать Киев националистам, британцам и американцам

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал Россию не отдавать Киев националистам, британцам и американцам. Его цитирует агентство РИА Новости.

«Я уверен, что в ближайшее время мы освободим все эти [подконтрольные Киеву] территории. Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю, это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был? Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву? Это наша история, наша земля. Они точно к ней не имеют никакого отношения. Это наша земля, мы ее должны отстоять, должны защитить», — заявил он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее также призывал «освобождать русские города» Украины. В их число, по его мнению, входят Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.