Женская одежда стала трендом у мужчин

Журналистка Надежда Стрелец заявила, что в мужской моде начала преобладать феминизация

Российская журналистка и блогер Надежда Стрелец назвала присутствие женской одежды в гардеробе у мужчин новым трендом. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале «Стрелец-молодец».

По ее словам, в настоящий момент мужская мода стала переживать трансформацию и в ней начала преобладать феминизация. В данной тенденции стираются гендерные различия между мужчиной и женщиной, объясняет эксперт. Упомянутое явление можно было наблюдать на прошедших Неделях моды. «На подиумах сплошь прозрачные блузы, юбки и кроп-топы для мужчин», — заявила Стрелец.

Также подобному тренду следуют и знаменитости. В качестве примера автор материала привела американского актера Брэда Питта, который появился на премьере фильма «Быстрее пули» в юбке, и Тимоти Шаламе. Тот, в свою очередь посетил Венецианский кинофестиваль в комплекте алого цвета, состоящий из майки с открытой спиной и узких сверкающих брюк.

В заключение специалистка пояснила, что моду у мужчин на женские вещи подтверждает статистика брендов. Так, на популярном сайте перепродажи дизайнерских сумок марки Rebag представители сильного пола теперь составляют от трети до половины клиентской базы, пишет журналистка.

Ранее в сентябре британская звездная стилистка Миранда Холдер объяснила тягу мужчин к женской одежде. По мнению эксперта, мода всегда отражает настроения людей, сформированные теми или иными изменениями в мире. «Дизайнеры во все времена заигрывали с гендерно-нейтральной одеждой, однако сегодня мы вступили в новую эру постпандемии. Мы живем моментом, носим то, что нам действительно нравится», — заявила она.