Раскрыто содержание переговоров Zara с торговыми центрами в России

Президент СТЦ Люлин: Inditex договаривается с магазинами в России о проведении распродажи

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин раскрыл содержание переговоров испанского холдинга Inditex с торговыми центрами в России. На эту тему он высказался в интервью «Известиям».

Собеседник издания рассказал, что в настоящий момент представители брендов Massimo Dutti, Oysho и Zara Home активно ведут переговоры с владельцами российских точек продаж. В частности, стороны обсуждают условия, на которых прекратится аренда площадей, а также продолжение работы других магазинов группы, но уже под новыми названиями.

«В числе вопросов, которые стоят на повестке, — санкции за расторжение договоров, открытие магазинов для проведения распродажи, компенсация расходов, понесенных арендодателями, ребрендинг Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear», — подчеркнул специалист.

Люлин также предположил, что распродажа товаров указанных ретейлеров начнется в конце осени. По его мнению, руководства брендов хочет успеть реализовать весь оставшийся в стране товар до конца 2022 года. «Ребрендинг и открытие торговых точек под новыми вывесками займет больше времени и может произойти уже в марте», — добавил он.

В августе шведскому бренду H&M предрекли возможность остаться в России. Эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин заявил, что на фоне закрытых магазинов конкурентов продажи ретейлера в России выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этой причине компания может принять решение не закрываться в стране.