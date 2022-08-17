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H&M предрекли возможность остаться в России

Генеральный директор «Этерна» Дмитрий Томилин предрек H&M возможность остаться в России

Фото: АГН «Москва»

Эксперт в области управления недвижимостью предрек шведскому бренду одежды, обуви и аксессуаров H&M предрекли возможность остаться на российском рынке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора компании «Этерна» Дмитрия Томилина.

Согласно материалу, на фоне закрытых магазинов конкурентов продажи ретейлера в России выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этой причине компания может принять решение не закрываться в стране, считает специалист.

«По нашим данным, внутри компании появился энтузиазм. На фоне роста объемов продаж ретейлер все-таки еще раздумывает, что делать с российским бизнесом», — подчеркнул собеседник издания. При этом Томилин заявил, что магазины все же должны прекратить работу после объявления о закрытии, поскольку у H&M отсутствует франчайзи.

По словам эксперта, сейчас торговые точки в России не могут использовать IT-продукты головной компании, однако отечественный менеджмент пытается решить эту проблему, что указывает на намерения работать дальше. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин добавил, что на данный момент нет официального подтверждения продажи H&M.

«Склады настолько сейчас полные, что еще полгода они точно проработают. За этот период времени может что-то измениться, и у компании появится реальная возможность не уходить с нашего рынка», — высказался в заключение Томилин.

Об открытии магазинов H&M в Москве стало известно 2 августа. Работу возобновила точка продаж в столичном торговом центре «Метрополис». Также отмечается, что магазин бренда открылся и в «Авиапарке».

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Майя Пономаренко
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