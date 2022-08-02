Магазины H&M открылись в Москве

Магазины бренда H&M открылись в торовых центрах «Метрополис» и «Авиапарк» в Москве

Магазины шведского модного бренда одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M открылись в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что работу возобновила точка продаж в столичном торговом центре «Метрополис». Также отмечается, что магазин бренда открылся и в «Авиапарке». Утверждается, что стоимость товаров возросла.

Ранее стало известно, что акции и специальные предложения будут отменены, а покупка по подарочным сертификатам станет невозможной. По данным Mash, продукции хватит на 50 недель работы.

В июле бренд назначил финальную распродажу перед уходом с российского рынка на 1 августа, однако в объявленную дату магазины H&M не открылись вопреки сообщениям о возможном возобновлении работы и собравшейся очереди из покупателей. Известно, что клиенты простояли около 20 минут у входа в магазин, однако вскоре охранник посоветовал им разойтись.

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Помимо этого, генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу.