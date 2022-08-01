Магазины H&M не открылись в Москве вопреки толпе покупателей у входа

Магазины H&M не открылись в Москве вопреки сообщениям о начале распродажи 1 августа

Магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M не открылись в Москве вопреки сообщениям о возможном возобновлении работы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сотрудники ретейлера готовились к открытию магазина в столичном торговом центре «Метрополис», где собралась толпа покупателей. Известно, что клиенты простояли около 20 минут у входа в магазин, однако вскоре охранник посоветовал им разойтись.

При этом ранее представители компании сообщали о финальной распродаже, которая должна была начаться 1 августа. Руководство марки решило реализовать весь товар перед полным уходом из России. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.

5 марта о приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.