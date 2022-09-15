Правительство пообещало россиянам выполнять все взятые социальные обязательства

Премьер Мишустин пообещал выполнение всех взятых социальных обязательств бюджета России

Правительство России пообещало гражданам выполнить все взятые на себя социальные обязательства бюджета. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он указал в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2024-2025 годов, что предстоит работа в условиях беспрецедентных внешних ограничений и значительных изменений на мировом рынке.

«Задачи, которые мы должны решить — масштабные. Отдельно хочу обратить внимание, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены», — подчеркнул Мишустин.

Ранее премьер-министр рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям. По его словам, пик спада потребительского спроса в стране пройден, а уровень безработицы уже третий месяц держится на историческом минимуме в 3,9 процента экономически активного населения.

