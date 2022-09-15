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Правительство пообещало россиянам выполнять все взятые социальные обязательства

Премьер Мишустин пообещал выполнение всех взятых социальных обязательств бюджета России
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma Press Service/ Globallookpress.com

Правительство России пообещало гражданам выполнить все взятые на себя социальные обязательства бюджета. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он указал в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2024-2025 годов, что предстоит работа в условиях беспрецедентных внешних ограничений и значительных изменений на мировом рынке.

«Задачи, которые мы должны решить — масштабные. Отдельно хочу обратить внимание, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены», — подчеркнул Мишустин.

Ранее премьер-министр рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям. По его словам, пик спада потребительского спроса в стране пройден, а уровень безработицы уже третий месяц держится на историческом минимуме в 3,9 процента экономически активного населения.

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Марина Совина
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