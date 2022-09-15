Москвичам посоветовали не ждать бабье лето

Метеоролог Вильфнд: бабьего лета в Москве в ближайшее время не будет

Бабьего лета в Москве и Московской области в ближайшее время не будет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также рассказал о том, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в ближайшую неделю.

«Еще совсем недавно, три-четыре дня назад, в Москве наблюдались заморозки, а уже сегодня температура прогнозируется в диапазоне 15-17 градусов в разных точках столицы. Это примерно на 7-8 градусов выше, чем в выходные дни. Кроме того, о заморозках, которые наблюдались в Москве, пока можно забыть. Температура существенно повысилась», — сообщил Вильфанд.

Он рассказал, что с 15 сентября и до конца недели температура будет выше нормы примерно на два градуса. Однако нельзя сказать, что в столицу пришло бабье лето, добавил метеоролог.

Бабье лето — это многокомпонентная синоптическая ситуация, которая предполагает не только теплую погоду, но и солнечную, и сухую погоду. А в Москве ожидается теплая погода, но не солнечная Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни температура повысится до +20 градусов. «Уже завтра, 16 сентября, в Москве температура будет 16-18 градусов, я говорю о максимальных значениях, а по области — до 20 градусов. В субботу и воскресенье будет аналогичная ситуация. При этом ожидается дождь, который будет наиболее заметен завтра, 16 сентября, и прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду. Хотя, повторяю, температура будет высокой», — спрогнозировал он.

Теплая температура с дождем продлятся до начала следующей недели, считает метеоролог. «В ночь на понедельник циклон, как говорят синоптики, "сядет" на Москву. Центр его будет совпадать с Москвой», — рассказал Вильфанд.

Поэтому дождливая погода будет во второй половине воскресенья, 18 сентября, ночью и особенно в понедельник, 19 сентября Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

«Дождь будет заметный и будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду. Хотя температура будет выше нормы примерно на полтора градуса», — поделился он.

Во вторник, 20 сентября, поскольку циклон будет проходить, Москва окажется в его тылу, то температура будет понижаться, сообщил Вильфанд.

«При этом ночью о заморозках пока можно забыть. Минимальное значение температуры будет около 10 градусов. Связано это с тем, что есть облака. Облака являются таким покрывалом, которое не позволяет остыть земной поверхности. Но зато днем солнечные лучи либо поглощаются, либо отражаются от облаков. Поэтому различие между ночными и дневными температурами будет не очень большое», — заключил метеоролог.

Ранее стало известно, что на юг России и Северный Кавказ во второй половине недели придет антициклон, благодаря которому в курортные регионы вернется бархатный сезон. 17 и 18 сентября в этих регионах ожидается солнечная погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на пять-семь градусов.