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На юг России и Северный Кавказ вернется бархатный сезон

Во второй половине недели на юг России и Северный Кавказ вернется бархатный сезон

Фото: Shutterstock

На юг России и Северный Кавказ во второй половине недели придет антициклон, благодаря которому в курортные регионы вернется бархатный сезон. Об этом сообщает ТАСС.

В выходные в этих регионах ожидается солнечная погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на пять-семь градусов.

«Период дождливой погоды на юге России заканчивается: в среду еще возможны местами небольшие дожди, а с четверга до конца недели установится погода без осадков. Соответственно, температурный фон тоже будет повышаться. С каждым днем при переменной облачности будет становиться все теплее и теплее, и к выходным дням вновь установится солнечная и жаркая погода с превышением климатической нормы на 5−7 градусов», — сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

В Пятигорске и Кавминводах до конца четверга еще возможны локальные дожди, при этом в пятницу температура повысится до плюс 23 градусов, а в выходные дни — до 32−34 градусов тепла.

В Сочи с пятницы максимальная температура воздуха составит 28−30 градусов выше нуля. В Ялте до пятницы прогнозируется 22−24 градуса, затем воздух будет прогреваться до 28 градусов тепла.

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Варвара Кошечкина
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